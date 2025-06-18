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Söğüt Eğitim-Spor Festivali Başladı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Söğüt Eğitim-Spor Festivali' başladı. Geleneksel oyunlarla dolu etkinlik gençlere geçmişi tanıtıyor.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 15:40
Söğüt Eğitim-Spor Festivali Başladı

Söğüt Eğitim-Spor Festivali'nin Coşkusu

Söğüt Eğitim-Spor Festivali (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı. Etkinlik, Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda düzenleniyor.

Geleneksel Oyunların Keyfi

Festival alanında, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından kurulan 'geleneksel oyunlar tırı' yer aldı. Burada, Bilecik ve çevre ilçelerden gelen çocuklar, halat çekme, mas güreşi, mangala, oniki taş, kale ve çemberbaz gibi geleneksel oyunları oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Başkan Durgut’un Vurgusu

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel oyunlar tırını ilçelerinde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Durgut, "Burada Söğüt'ün tarihi misyonuna uygun olarak, Orta Asya'dan beri gelen geleneksel Türk çocuk oyunlarımızın stantlarını açtık ve çocuklarımıza sunduk. Hem bu oyunları hem de geçmişimizi öğreniyorlar," dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Demir'in Açıklamaları

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir de organizasyona gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Demir, "Gençlere geleneksel oyunları tanıtmayı amaçlıyoruz. Dedelerimizin ve babalarımızın oynadığı oyunları gençlerimize göstererek, geçmişimizi tanımalarını sağlamak istiyoruz," şeklinde konuştu.

"Söğüt Eğitim-Spor Festivali" (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı. Söğüt...

"Söğüt Eğitim-Spor Festivali" (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı. Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda organize edilen etkinlikte, festival meydanına Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 'geleneksel oyunlar tırı' konuşlandırıldı. Görevlilerce alana kurulan stantlarda, Bilecik ve ilçelerinden gelen çocuklar, "halat çekme", "mas güreşi", "mangala", "oniki taş", "kale" ve "çemberbaz" gibi geleneksel oyunları oynadı.

"Söğüt Eğitim-Spor Festivali" (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı. Söğüt...

"Söğüt Eğitim-Spor Festivali" (Söğüt-Esfest), Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı. Söğüt Kaymakamlığı, Söğüt Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce, Söğüt Belediyesi Tören Alanı'nda organize edilen etkinlikte, festival meydanına Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun 'geleneksel oyunlar tırı' konuşlandırıldı. Görevlilerce alana kurulan stantlarda, Bilecik ve ilçelerinden gelen çocuklar, "halat çekme", "mas güreşi", "mangala", "oniki taş", "kale" ve "çemberbaz" gibi geleneksel oyunları oynadı.

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