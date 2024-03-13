2024 LGS Merkezi Sınavı Hakkında Bilgilendirme MEB Tarafından Duyuruldu

MEB: LGS Sınavı Belirlenen Okullarda Yapılacak



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, öğrencilerin kendi okullarında değil, belirlenen okullarda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Öğrencilerin Başvurusu ve Sınav Yeri Belirlenmesi

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2023-2024 eğitim öğretim yılında LGS'ye başvuruların, öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak 18-29 Mart tarihleri arasında e-Okul üzerinden alınacağını belirtti. Öğrencilerin sınav giriş yerleri, salonları, sıra numaraları gibi bilgilerin ise 24 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde açıklanacağını ifade etti.

Sınavın Yapılacağı Merkezler ve Önlemler

Bülbül, pandemi sonrası normale dönüş kapsamında bu yıl öğrencilerin belirlenen okullarda sınava gireceğini söyledi. Her ilçenin bir sınav merkezi olacağını belirten Bülbül, sınavın il ve ilçelerdeki belirlenen okullarda gerçekleştirileceğini vurguladı. Öğrencilerin sınav giriş belgelerinde, kimlik bilgileri ile sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerinin yer alacağını ifade etti.

Sınavın İçeriği ve Hazırlık Süreci

Sınavın içeriğine ilişkin konuşan Bülbül, öğrencilerin öğrenme çıktılarına dayalı olarak ders kitaplarının kullanılacağını belirtti. Öğrencilerin, ders kitaplarındaki kazanımları edinmelerini sağlayacak etkinlikleri ve örnek soruları çözmelerini önerdi. Sınavın içeriğinde bir değişiklik olmadığını ve geçen yıl olduğu gibi tüm konuların sınav kapsamında olacağını dile getirdi.