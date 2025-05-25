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2024 Medya Başarı Ödülleri Jürisi Alanya'da Toplandı

AGC, 2024 Medya Başarı Ödülleri jürisi Alanya'da toplandı. Jüri üyeleri değerlendirmelerini yaptı ve ödül adayları belirlendi.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 18:14
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 18:14
2024 Medya Başarı Ödülleri Jürisi Alanya'da Toplandı

AGC 2024 Medya Başarı Ödülleri Jürisi Alanya'da Bir Araya Geldi

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya Center'da bir araya geldi. Jüri başkanlığını ünlü gazeteci Fuat Kozluklu yürüttü. Toplantıya katılan diğer juri üyeleri, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Mevlüt Yeni, Anadolu Ajansı Yurt Haberleri Müdür Yardımcısı Ayşe Eda Ünlü Özen, Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve gazeteci Ahmet İstek oldu.

Değerlendirme ve Sonuçlar

Kozluklu, değerlendirme sonuçlarını içeren kapalı ve imzalı zarfı AGC Başkanı Gaye Coşkun'a teslim etti. Coşkun, jüri üyelerinin özverili çalışmalarına teşekkür ederek, "Başarı ödüllerine layık görülen meslektaşlarımızın isimlerini önümüzdeki günlerde yönetim kurulu toplantımızda açıklayacağız. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür eder, ödül alacakları tebrik ederim," dedi.

Başkan Özçelik’ten Görüşler

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, jüri üyeleriyle buluşarak, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurguladı. Özçelik, halkı doğru bilgilendiren basın mensuplarının özgür, tarafsız ve etik ilkelere uygun çalışmalarının şehir için büyük önem taşıdığını belirterek, "Değerli jüri üyelerimize ve AGC yönetimine teşekkür ediyorum," ifadelerini kullandı.

Gastronomi ve Kültürel Ziyaretler

Jüri üyeleri, Alanya Kalesi içindeki Gastronomi Evi'nde şehrin özgün lezzetlerinden Gülüklü çorbasını tatma fırsatı buldu. Ayrıca, 23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali alanında yer alan stantları da ziyaret ettiler.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya...

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya Center'da toplandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, jüri ve AGC üyeleriyle bir araya geldi.

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya...

Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nin (AGC) 2024 Medya Başarı Ödülleri yarışmasının jürisi, AGC Medya Center'da toplandı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, jüri ve AGC üyeleriyle bir araya geldi.

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