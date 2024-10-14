2024 Nobel Ekonomi Ödülü Sahipleri Açıklandı

2024 Nobel Ekonomi Ödülü, kurumların oluşumu ve bunların refah üzerindeki etkilerine dair yürütülen çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson’a verildi.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nden Açıklama

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi’nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü’nü kazananların isimleri açıklandı. Bu yılki ödül, sosyal ve ekonomik kurumların gelişimi ile refah arasındaki ilişkiyi inceleyen bu üç akademisyene layık görülmüştür.

Geçtiğimiz Yılın Kazananı

2023 Nobel Ekonomi Ödülü ise kadınların iş gücündeki rolüne dair araştırmalarıyla tanınan Amerikalı akademisyen Claudia Goldin’e verilmişti. Goldin, Harvard Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Nobel Ödülleri Hakkında Kısa Bilgi

Nobel Ödülleri, Alfred Nobel'in vasiyeti üzerine 1900 yılında kurulan Nobel Vakfı tarafından, insanlığa katkıda bulunan kişilere verilen saygın ödüllerdir. Bu ödüller, fizik, kimya, edebiyat, barış ve tıp olmak üzere beş farklı alanda verilmektedir. Ekonomi dalında ise ödül, 1969 yılında ilk kez verilmiştir.

Törende Öne Çıkanlar

Nobel ödüllerinin teslim töreni, her yıl 10 Aralık’ta düzenlenmektedir. Ancak, ödüllerin verilmediği bazı yıllar da olmuştur. Bu tarihten itibaren 49 defa ödül iptali gerçekleşti. Çoğunlukla Birinci ve İkinci Dünya Savaşları gibi olağanüstü durumlar sırasında, 2020 ve 2021 yıllarında da COVID-19 pandemisi nedeniyle ödül törenleri yapılamadı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne, kurumların oluşumu ve refaha etkilerine ilişkin çalışmalarından dolayı Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson layık görüldü.