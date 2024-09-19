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2024 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024-ÖZYES sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı, adaylar belirtilen adresten sonuçlarını öğrenebilir.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 10:24
2024 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

2024 Özel Yetenek Sınavı Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024-Özel Yetenek Sınavı sonuçları duyuruldu. Bu sınav, üniversitelerin spor programlarına öğrenci alımında kullanılacak. 2024-2025 Eğitim Dönemi İçin Önemli Bir Adım

2024-2025 eğitim öğretim yılı için özel yetenek sınavı, üniversitelerdeki spor programlarına öğrenci seçimi doğrultusunda gerçekleştirildi. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre, değerlendirme işlemleri başarıyla tamamlandı.

Adaylar Sonuçları Nasıl Öğrenebilir?

Adaylar, sınav sonuçlarına ulaşmak için ÖSYM'nin sonuç sayfasına giderek T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile giriş yapmalıdır.

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