MHP'li Muratgül'den AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Şankazan'a Hayırlı Olsun Ziyareti

MHP Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül ve yönetimi, yeni atanan AK Parti İlçe Başkanı Yasin Şankazan'ı ziyaret etti; Cumhur İttifakı birlik mesajı verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 19:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 19:38
Ziyaret ve Cumhur İttifakı Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanı İsa Muratgül ve yönetim kurulu üyeleri, Etimesgut AK Parti İlçe Başkanı olarak atanan Yasin Şankazan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Cumhur İttifakı olarak Etimesgut’ta yapılması planlanan çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve birlik beraberlik içinde çalışmalara daha güçlü devam edileceği vurgulandı.

Şankazan'ın Açıklamaları

Yasin Şankazan ziyaret sonrası şunları söyledi: "Cumhur İttifakı olarak biriz, beraberiz. Liderlerimizin bizlere gösterdiği hedefe durmadan, yorulmadan, el ele kol kola beraber yürüyeceğiz. Etimesgut Ankara’mızın İncisi, göz bebeği. Hizmet için buradayız. Halka hizmet etmenin, Hakka hizmet etmek olduğunu biliyoruz. Kıymetli ağabeyim, Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut İlçe Başkanımız İsa Muratgül’e ve İlçe Yönetim Üyelerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim. Teşrifleri ile bizi onurlandırdı"

Şankazan, tüm Etimesgut halkının yanında olduklarını belirterek, "Biz Cumhur İttifakı olarak kapımızı her kesime açık tutacağız. Hemşerilerimiz şunu iyi bilsin ki bize ulaşan Ayşe teyzenin, Ahmet amcanın, Hatice bacının her derdine derman olmak için buradayız. Her kesime kapımızda gönlümüzde açık. Daha güzel bir Etimesgut için canla başla çalışacağız. Gönülleri birleştirmek için varız" dedi.

Muratgül'ün Mesajı

İsa Muratgül ise, "İlçemize atanan Kıymetli Yasin kardeşimize hayırlı olsun diyoruz. Hizmet için çıktığımız bu yolda yan yana omuz omuza yürüyoruz. Birlik içerisinde Etimesgut’umuzu Ankara’nın göz bebeği yapacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaret, Cumhur İttifakı'nın ortak çalışmaya ve Etimesgut’a hizmete devam etme kararlılığının altını çizerek son buldu.

