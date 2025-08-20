2024'te En Çok Vergi Verenler: Türkiye'nin İlk 100

GİB açıkladı: 2024 vergilendirme döneminde en çok vergi verenler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemi için yıllık gelir vergisi beyannameleri sonucunda en fazla vergi beyan eden 100 mükellefin listesini yayımladı. Açıklanan veriler, Türkiye genelindeki beyannamelere ilişkin kapsamlı bir tablo sunuyor.

Genel rakamlar

Türkiye genelinde aynı dönemde yıllık gelir vergisi beyannamesi veren 5.132.895 mükellef, toplam 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 lira matrah beyan etti. Bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 lira gelir vergisi tahakkuku gerçekleştirildi.

2024 vergilendirme dönemi için her bir mükellef ortalama 274.288 lira matrah beyanında bulunurken, bu matrah üzerinden ortalama 81.526 lira gelir vergisi tahakkuk etti.

İller bazında dağılım

Gelir vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımında İstanbul açık ara önde: 75 isim İstanbul'dan. Bunu Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) izledi.

En çok vergi ödeyenler — İlk sıralardan seçmeler

Listede ilk sırada Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı; kendisine 2.767.587.718,39 vergi tahakkuk ettirildi. İkinci sırada Lütfü Haluk Bayraktar bulunuyor; tahakkuk eden tutar 2.528.619.921,05. Üçüncü sıradaki mükellef isminin açıklanması talep edilmedi. Dördüncü sırada ise Koç Holding Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç yer alıyor; kendisine 757.755.302,12 vergi tahakkuk etti.

Listeden diğer seçme bilgiler:

10. ERMAN ILICAK — KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ — 372.720.505,24 — ANKARA

12. MEHMET ÖMER KOÇ — KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ — 356.169.109,88 — İSTANBUL

Yayınlanan ilk 20 sıralamasında birçok satırda mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemediği belirtildi; tabloda 79 isim açıklanmayı istemedi ifadesi yer alıyor.

2024 vergilendirme dönemi gelir vergisi Türkiye geneli ilk 20 sıralaması (seçme satırlar):

SIRA NO | ADI SOYADI | FAALİYET TÜRÜ | TAHAKKUK EDEN VERGİ TUTARI (TL) | İL

1 | SELÇUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.767.587.718,39 | İSTANBUL

2 | LÜTFÜ HALUK BAYRAKTAR | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 2.528.619.921,05 | İSTANBUL

3 | (*) | (*) | (*) | (*)

4 | MUSTAFA RAHMİ KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 757.755.302,12 | ANKARA

5–9 | (*) | (*) | (*) | (*)

10 | ERMAN ILICAK | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 372.720.505,24 | ANKARA

11 | (*) | (*) | (*) | (*)

12 | MEHMET ÖMER KOÇ | KENDİ ADINA MENKUL SERMAYE İRADI FAALİYETLERİ | 356.169.109,88 | İSTANBUL

13–20 | (*) | (*) | (*) | (*)

Parantez içerisindeki (*) işaretleri, mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenleri göstermektedir.

Mükellef bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler

GİB tarafından yayımlanan listede, birçok mükellef bilgi paylaşımını reddetti; bu nedenle ilk 100 sıralamasında 79 isim açıklanmayı istemedi.

(Sürecek)