2025 'Aile Yılı'na Özel: 'Ayetler ve Hadisler ile Aile: Hüsn-i Hat Sergisi' Kocaeli'de Açıldı

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2025 'Aile Yılı' kapsamında hazırlanan Hüsn-i Hat Sergisi, Kocaeli’de sanatseverlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:07
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:07
2025 'Aile Yılı'na Özel Hüsn-i Hat Sergisi Kocaeli'de

Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi kapsamında hazırlanan "Ayetler ve Hadisler ile Aile: Hüsn-i Hat Sergisi", Kocaeli’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, ailenin kutsiyetini, insanın ilk sığınağı oluşunu ve toplumsal hayattaki yerini hat sanatının manevi derinliğiyle buluşturuyor.

Açılışta kimler vardı

Serginin açılışı Kocaeli Güzel Sanatlar Sergi Salonu-İzmit Tarihi Tren Garında gerçekleştirildi. Açılışa İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ile hattatlar Mahmut Şahin, Abdullah Aydemir ve Zafer Günal katıldı.

Sanat ve tema

Sergide, ailenin huzur yuvası oluşu, eşler arası muhabbet ve çocuk terbiyesi gibi konuları ele alan ayet ve hadisler; celi sülüs, nesih ve ta’lik gibi hat sanatının farklı yazı çeşitleriyle işlenmiş eserlerle ziyaretçilere sunuluyor.

Hattat Mahmut Şahin'in değerlendirmesi

Hattat Mahmut Şahin, 2025 "Aile Yılı" dolayısıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Bizde dezenformasyona uğrayan aile yapısına, ayetler ve hadisler ışığında olumlu bir katkı sunmayı hedefledik. Bu düşünceyle aile sergisini açtık" dedi.

Şahin, sergideki çalışmaları anlatırken, "Tamamı aileyle ilgili ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden oluşan eserlerin hat sanatına dönüştürülmüş hallerini sergiliyoruz. Biz kültürle yoğrulmuş bir medeniyetin mirasçılarıyız. Osmanlı döneminde bilinen 17 padişahın hattat, 27’sinin ise şair olması bunun en somut göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Hat sanatının kültürel önemine de vurgu yapan Şahin, "Her ne kadar bize Batı, 'kaba', 'yobaz' ya da bin bir farklı yakıştırma yapsa da, bizim kültürümüzde hat sanatının çok özel ve güçlü bir yeri vardır. Mescitlerimizden evlerimize kadar hayatın her alanında hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi sanat dalları yer bulmuştur. Bu sergiyle hem bu kadim sanat geleneğini yaşatmak hem de aile kavramının İslam’daki yerini sanat aracılığıyla anlatmak istedik" dedi.

Sergi ziyaret bilgileri

"Ayetler ve Hadisler ile Aile: Hüsn-i Hat Sergisi", 15-20 Aralık tarihleri arasında her gün 10.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ailenin önemi, hat sanatının zarafetiyle yorumlandı

