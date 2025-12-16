DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Bolivya'nın Santa Cruz bölgesinde Pirai Nehri taştı; 20 ölü, 24 kayıp. Yaklaşık 2 bin 100 aile tahliye edildi, en az 300 kişi helikopterle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:28
Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Bolivya'da sel felaketi: 20 ölü, 24 kayıp

Santa Cruz'ta Pirai Nehri taşması ve kurtarma çalışmaları

Güney Amerika ülkesi Bolivya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 20 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi kayboldu.

Bolivya’nın doğusundaki Santa Cruz bölgesinde cumartesi başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Pirai Nehri taştı. El Torno ve çevredeki kasabalarda sel meydana geldi.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Alfredo Troche yaptığı açıklamada, 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de kaybolduğunu ifade etti. Troche, helikopterle en az 300 kişinin kurtarıldığını, Pirai Nehri çevresinde şu ana kadar yaklaşık 2 bin 100 ailenin tahliye edildiğini aktardı.

Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava şartlarının iyileşmesi ve su seviyelerinin düşmesiyle kurtarma çalışmalarının kolaylaşmasını bekliyor.

GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ BOLİVYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 20 KİŞİ HAYATINI...

GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ BOLİVYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 24 KİŞİ KAYBOLDU.

GÜNEY AMERİKA ÜLKESİ BOLİVYA'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SEL FELAKETİNDE 20 KİŞİ HAYATINI...

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
7
Meksika'da Cessna Citation III düştü — 7 ölü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi