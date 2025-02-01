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2024'te Korunan Alanlarda Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

2024'te Türkiye'deki 677 korunan alan 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi ağırladı ve son 10 yılın rekorunu kırdı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:13
2024'te Korunan Alanlarda Ziyaretçi Sayısı Rekor Kırdı

2024'te Korunan Alanlarda Ziyaretçi Sayısında Rekor

Türkiye'nin korunan alanlarında 2024 yılı, son 10 yılın en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) verilerine göre, bu yıl 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi kaydedildi.

Marmaris Milli Parkı En Çok Ziyaret Edilen Alan

Bu dönemde en fazla ilgi gören alan ise Marmaris Milli Parkı oldu. Park, 11 milyon 637 bin 192 kişiyi ağırlayarak zirveye yerleşti. Diğer popüler alanlar arasında Beydağları Milli Parkı (7 milyon 745 bin 417), Ormanya Tabiat Parkı (4 milyon 409 bin 414) ve Beyşehir Gölü Milli Parkı (3 milyon 584 bin 910) da yer alıyor.

Yıllar içinde korunan alanların önemi ve ziyaretçi sayısındaki artış dikkat çekici. 2002 yılında sadece 168 korunan alan bulunurken, bu sayı 677'ye ulaştı.

Bayram Dönemlerinde Yoğun Ziyaretçi Akışı

Özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde korunan alanlara yapılan ziyaretler arttı. Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385, Kurban Bayramı'nda ise 4 milyon 601 bin 672 kişi bu alanlarda vakit geçirdi.

Bakan Yumaklı'dan Açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son yıllarda yükselen korunan alan sayısı ile birlikte yaklaşık olarak 2024'teki 67 milyon 849 bin 852 ziyaretçi sayısının etkileyici bir rekor olduğuna dikkat çekti. Yumaklı, "Yürüttüğümüz çalışmalar ve tesis ettiğimiz alan düzenlemeleri ile daha fazla vatandaşın doğayla buluşmasını hedefliyoruz," dedi. Ayrıca, doğa ile iç içe vakit geçirmenin önemine değinerek, korunan alanların gelişimi için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

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