DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,28 -0,15%
ALTIN
5.912,93 -0,09%
BITCOIN
3.718.872,16 -1,42%

Çatlı filmi tanıtıldı: Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı’yı canlandırıyor

Abdullah Çatlı'nın hayatını anlatan 'Çatlı' filmi 20 Mart 2026'da vizyona giriyor; başrolde Vedat İnceefe. Aile üyeleri proje danışmanı olarak katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:48
Çatlı filmi tanıtıldı: Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı’yı canlandırıyor

Çatlı filmi tanıtıldı: Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı’yı canlandırıyor

Yakın dönemin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatını merkezine alan "Çatlı" filmi, 20 Mart 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyondan önce filmin oyuncuları ve yapım ekibi ilk kez basın karşısına çıktı.

Tanıtım toplantısı

Tanıtım toplantısı, Eyüpsultan’daki Kemer Film Platolarında gerçekleştirildi. Etkinliğe Abdullah Çatlı’nın eşi Meral Çatlı ile kızları Gökçen ve Selcen Çatlı katıldı; film ekibinin ana kadrosu ve bazı davetliler de toplantıda yer aldı.

Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi

Proje sorumluluğunu Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek bulunuyor. Başrolde, ilk sinema deneyimini yaşayan eski Galatasaraylı futbolcu Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Senaryo Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası taşıyor.

Filmde ayrıca Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar ve Turgay Tanülkü rol alırken, Yunus Emre Yıldırımer konuk oyuncu olarak yer alıyor. Projeye Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak katkı sağladı.

Aileden açıklamalar

Gökçen Çatlı, toplantıda yaptığı konuşmada projeye üç açıdan katkı sunduğunu belirtti: "konsept danışmanı, bir kültür bilimci olarak dönemin ruhunu ele almak ve Abdullah Çatlı’nın kızı olarak". Gökçen Çatlı, babasının yakın tarihimize damga vurduğunu vurgulayarak tarihin tek renkli olmadığını, filmin ve kitapların farklı bakış açıları sunma amacında olduğunu söyledi.

Selcen Çatlı, çocukları olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyerek, dönemde yaşananların çoğu zaman yaftalandığını ve ifade hakkı tanınmadığını, filmle bazı sorulara cevap aradıklarını ifade etti.

Anne Meral Çatlı ise eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak aile olarak sevgi, saygı ve sadakate dayalı bir yuva kurduklarını, filmin spekülasyonlara ve merak edilenlere yanıt olacağını dile getirdi.

"Çatlı" filmi, 20 Mart 2026 Cuma günü vizyona girecek.

"Çatlı" filmi tanıtıldı: Abdullah Çatlı'yı Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe...

"Çatlı" filmi tanıtıldı: Abdullah Çatlı'yı Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe canladıracak

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sapanca'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. (46) Tutuklandı
2
Konya'da Kiracı Dükkan Sahibine Göğsünden Bıçakla Saldırdı
3
Yaşayan İznik Hazineleri 40: Kemal Kumcu’nun İznikspor ve Çini Serüveni
4
Elazığ Belediyesi'nden Sokak ve Yaban Hayvanlarına Yem Desteği
5
Sakarya'da şüpheli ölüm: 67 yaşındaki Erdoğan Tunca evinde ölü bulundu
6
Afyonkarahisar'da 27 Yıl Hapisle Aranan A.C. Yakalandı
7
Sakarya Serdivan'da Yapı Kullanım İzni İddiası: Univa Rezidans Kapatıldı, 100 Kazak Öğrenci Mağdur

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi