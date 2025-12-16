Çatlı filmi tanıtıldı: Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı’yı canlandırıyor

Yakın dönemin en çok konuşulan isimlerinden Abdullah Çatlı’nın hayatını merkezine alan "Çatlı" filmi, 20 Mart 2026 tarihinde sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Vizyondan önce filmin oyuncuları ve yapım ekibi ilk kez basın karşısına çıktı.

Tanıtım toplantısı

Tanıtım toplantısı, Eyüpsultan’daki Kemer Film Platolarında gerçekleştirildi. Etkinliğe Abdullah Çatlı’nın eşi Meral Çatlı ile kızları Gökçen ve Selcen Çatlı katıldı; film ekibinin ana kadrosu ve bazı davetliler de toplantıda yer aldı.

Oyuncu kadrosu ve yapım ekibi

Proje sorumluluğunu Onur Tan üstlenirken, yönetmen koltuğunda Deniz Enyüksek bulunuyor. Başrolde, ilk sinema deneyimini yaşayan eski Galatasaraylı futbolcu Vedat İnceefe, Abdullah Çatlı karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Senaryo Onur Tan ve Nevzat Erkul imzası taşıyor.

Filmde ayrıca Eren Vurdem, Ömer Kurt, Engin Benli, Erdal Küçükkömürcü, Şiva Behrouzfar, Nizam Namidar ve Turgay Tanülkü rol alırken, Yunus Emre Yıldırımer konuk oyuncu olarak yer alıyor. Projeye Abdullah Çatlı’nın kızları Selcen Çatlı ve Doç. Dr. Gökçen Çatlı danışman olarak katkı sağladı.

Aileden açıklamalar

Gökçen Çatlı, toplantıda yaptığı konuşmada projeye üç açıdan katkı sunduğunu belirtti: "konsept danışmanı, bir kültür bilimci olarak dönemin ruhunu ele almak ve Abdullah Çatlı’nın kızı olarak". Gökçen Çatlı, babasının yakın tarihimize damga vurduğunu vurgulayarak tarihin tek renkli olmadığını, filmin ve kitapların farklı bakış açıları sunma amacında olduğunu söyledi.

Selcen Çatlı, çocukları olarak önemli bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyerek, dönemde yaşananların çoğu zaman yaftalandığını ve ifade hakkı tanınmadığını, filmle bazı sorulara cevap aradıklarını ifade etti.

Anne Meral Çatlı ise eşinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak aile olarak sevgi, saygı ve sadakate dayalı bir yuva kurduklarını, filmin spekülasyonlara ve merak edilenlere yanıt olacağını dile getirdi.

"Çatlı" filmi, 20 Mart 2026 Cuma günü vizyona girecek.

"Çatlı" filmi tanıtıldı: Abdullah Çatlı'yı Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe canladıracak