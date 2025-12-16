DOLAR
Balıkesir Edremit'te JASAT Sessiz Aparatlı Zeytin Hırsızlarını Yakaladı

Edremit'te 100 dönümden fazla zeytinlikteki hırsızlık JASAT tarafından çözüldü; şüpheliler sessiz toplama aparatı kullandı, 2 kişi yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:01
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:11
Olay ve soruşturma

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 100 dönümden fazla zeytinlikte gerçekleşen hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, hırsızların zeytinleri sessizce toplamak amacıyla sırıkların uçlarına plastik aparat taktıkları ve bu aparatların zeytinlerin düşerken çıkardığı sesi engellediği belirlendi.

Yakalanma ve hukuki süreç

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını ve olay yerindeki izleri ayrıntılı şekilde inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kıskıvrak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edremit Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Üreticilerin tepkisi

Zeytin üreticileri, hasat dönemlerinde jandarma denetimlerinin sıklaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

