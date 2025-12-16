Balıkesir Edremit'te JASAT Sessiz Aparatlı Zeytin Hırsızlarını Yakaladı

Olay ve soruşturma

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, 100 dönümden fazla zeytinlikte gerçekleşen hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmasıyla aydınlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemede, hırsızların zeytinleri sessizce toplamak amacıyla sırıkların uçlarına plastik aparat taktıkları ve bu aparatların zeytinlerin düşerken çıkardığı sesi engellediği belirlendi.

Yakalanma ve hukuki süreç

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ile Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını ve olay yerindeki izleri ayrıntılı şekilde inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kıskıvrak yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edremit Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 2 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Üreticilerin tepkisi

Zeytin üreticileri, hasat dönemlerinde jandarma denetimlerinin sıklaşmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

