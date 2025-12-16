Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

KOM ve Çiçekdağı İlçe Jandarma'dan ortak çalışma

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yapılan aramada, şüpheli M.T.E.'nin ikametinde çeşitli suç delilleri bulundu.

Ele geçirilenler: 34 kenevir tohumu, 5 tarihi eser niteliğinde obje, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 228 tane 9 milimetre tabanca fişeği ve 25 tane 7,65 milimetre tabanca fişeği.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

