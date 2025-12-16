DOLAR
Kırşehir'de Kaçakçılık Operasyonu: Silah, Mühimmat ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Kırşehir'de KOM ve Çiçekdağı Jandarma ortak operasyonunda silah, mühimmat, tarihi eser ve kenevir tohumu ele geçirildi; şüpheli M.T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:10
KOM ve Çiçekdağı İlçe Jandarma'dan ortak çalışma

Kırşehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, çok sayıda silah, mühimmat ve tarihi eser ele geçirildi.

Operasyon, KOM Şube Müdürlüğü ile Çiçekdağı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yapılan aramada, şüpheli M.T.E.'nin ikametinde çeşitli suç delilleri bulundu.

Ele geçirilenler: 34 kenevir tohumu, 5 tarihi eser niteliğinde obje, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 228 tane 9 milimetre tabanca fişeği ve 25 tane 7,65 milimetre tabanca fişeği.

Olayla ilgili olarak şüpheli M.T.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

