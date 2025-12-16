DOLAR
Mexico City Kent Meclisinde Saç Saça Kavga: PAN ve Morena Karşı Karşıya

Mexico City kent meclisi oturumunda PAN ve Morena'lı kadın üyeler arasında tartışma kavgaya dönüştü; en az 5 üye saçlarını çekti, PAN üyeleri salonu terk etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:09
Mexico City kent meclisinde oturumda kavga

Şeffaflık önerisi tartışması 'saç saça' kavgaya dönüştü

Mexico City'de düzenlenen kent meclisi oturumunda gerilim, şehrin şeffaflık denetim kurumunun kaldırılıp yerine yeni bir denetim organı getirme önerisinin görüşülmesi sırasında tırmandı.

Oturumda Sağcı Ulusal Hareket Partisi’nden (PAN) kadın temsilciler ile çoğunluktaki solcu Morena partisinin üyeleri arasında sözlü tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü. Kadın meclis üyeleri birbirlerinin saçlarını çekerek birbirine girdi.

Olayda en az 5 meclis üyesi birbirine girdi; bazı üyeler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavganın ardından PAN üyeleri salonu terk etti.

Oturumdaki teklif ve çıkan arbede, kent meclisi gündeminde tansiyonun yükseldiğini gözler önüne serdi ve oturumun ilerleyişini etkiledi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de kent meclisi oturumu sırasında iki partiden meclis üyeleri, birbirlerinin saçlarını çekerek kavga etti.

