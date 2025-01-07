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2024'te Rekabet Kurumu'ndan 311 Birleşme ve Devralma İncelemesi

Rekabet Kurumu, 2024 yılı boyunca 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini inceledi. Türkiye kökenli işlemler 191 milyar lira değerindeydi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:20
2024'te Rekabet Kurumu'ndan 311 Birleşme ve Devralma İncelemesi

Rekabet Kurumu 2024 Birleşme ve Devralma Raporu Yayınladı

Rekabet Kurumu, 2024 yılında toplam 311 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye alarak önemli bir rapor sundu. Kurumun yayımladığı 2024 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'na göre, incelenen işlemlerden 131'i Türkiye kökenli şirketlere aitti ve bu işlemlerin toplam bedeli 191 milyar 917 milyon lira olarak belirlendi.

Özelleştirme İşlemleri ve Değerleri

Incelenen dönem boyunca, özelleştirmeler hariç, Türkiye kökenli hedef şirketler ile gerçekleştirilen işlemlerin toplam değeri yaklaşık 223 milyar lira oldu. Ayrıca, toplam işlem bedeli 31 milyar 363 milyon lira olan 6 özelleştirme işlemi de değerlendirildi. Özelleştirmeler arasında en yüksek değer, 16 milyar 522 milyon lira ile kültür, sanat, eğlence ve spor alanında kaydedildi.

Yabancı Yatırımlar

Yılda incelenen 47 birleşme ve devralma işleminde, yabancı yatırımcıların Türkiye kökenli şirketlere 99 milyar lira yatırım yapmayı planladığı belirtildi. Yabancı yatırımcılar arasında ilk sırayı 7 işlemle Hollanda, ikinci sırayı ise 6 işlemle Fransa aldı.

Global İşlem Verileri

Yabancıların yurt dışında gerçekleştirdiği 164 birleşme ve devralma işlemi de detaylı şekilde incelendi. Bu işlemlerdeki toplam işlem bedeli 17 trilyon 186 milyar lira olarak kaydedilirken, Türkiye'de ve yurt dışında toplamda 211 işlem gerçekleştirildi. Sektörler arasında bilgisayar programlama ve danışmanlık hizmetleri öne çıktı.

İşlemlerin Değerlendirilmesi

Rekabet Kurumu, birleşme ve devralma işlemlerini son bildirim tarihinden itibaren ortalama 12 günde karara bağladı ve bu süreçte 2 işlemi nihai incelemeye aldı.

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