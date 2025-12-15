DOLAR
Gülşah Durbay Gözyaşlarıyla Defnedildi — Manisa'da Binler Törene Katıldı

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 14 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi; onbinlerce Manisalı cenaze törenine katıldı, Koldere'de toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 17:37
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, yaklaşık 14 günlük bir tedavi sürecinin ardından, metastaz kolon kanseri ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün akşam hayatını kaybetti. Görev yaptığı Şehzadeler Belediyesindeki törenin ardından naaşı Hatuniye Camii'ne getirildi ve öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve Katılım

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından helallik alınmasının ardından naaş omuzlarda taşınarak teşrik tekbirleriyle Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Yol boyunca onbinlerce Manisalı tarafından çiçeklerle uğurlanan Durbay'ın cenaze törenine Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili ile ailesi katıldı. Tören alanında duygusal anlar yaşandı ve kalabalık, Durbay için saygı duruşunda bulundu.

Defin ve Taziye

Cenaze namazının ardından Gülşah Durbay'ın naaşı, doğup büyüdüğü Koldere Mahallesi mezarlığında aile kabristanlığına defnedilmek üzere topluluktan dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı. Naaş önce baba evine getirildi; alınan helallik sonrası binlerce seveni tarafından kabristanda karşılandı. Defne sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile belediye başkanları, milletvekilleri ve parti üyeleri de yer aldı. Definin ardından, Koldere Mahallesi'ndeki baba evinde annenin Fatma Durbay, babanın Osman Durbay ve partiden temsilciler tarafından taziyeler kabul edildi.

