2024'te Türkiye'deki Müze ve Ören Yeri Ziyaretleri 15,7 Milyona Ulaştı

Türkiye'deki Müze ve Ören Yerleri Ziyaretçi İstatistikleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de 2024 yılının ilk yedi ayında müze ve ören yerlerini toplam 15 milyon 757 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

En Çok Ziyaret Edilen Yerler

Açıklamada, en çok ziyaret edilen alanların sıralaması şu şekilde oldu:

Efes Ören Yeri - 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi

- 1 milyon 444 bin 405 ziyaretçi Hierapolis (Pamukkale) - 1 milyon 306 bin 545 ziyaretçi

- 1 milyon 306 bin 545 ziyaretçi Mevlana Müzesi - 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi

- 1 milyon 174 bin 571 ziyaretçi Göreme Ören Yeri - 596 bin 580 ziyaretçi

- 596 bin 580 ziyaretçi Paşabağlar Ören Yeri - 533 bin 174 ziyaretçi

Önemli Bir Turistik Destinasyon

Türkiye, zengin tarihi ve kültürel mirasıyla her yıl birçok yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ediyor. 2024 yılında da bu ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.