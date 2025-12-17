Adıyaman Karahöyük'te Ev Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Adıyaman Karahöyük'te ev yangını

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyündeki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA BİR EVDE MEYDANA GELEN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN MÜDAHALESİ SAYESİNDE SÖNDÜRÜLDÜ.