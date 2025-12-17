DOLAR
42,71 -0,07%
EURO
50,19 0,01%
ALTIN
5.957,52 -0,66%
BITCOIN
3.668.097,51 2,03%

Adıyaman Karahöyük'te Ev Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Adıyaman Karahöyük köyünde çıkan ev yangını, itfaiyenin erken müdahalesiyle kontrol altına alındı; evde hasar oluştu, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:48
Adıyaman Karahöyük'te Ev Yangını: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Adıyaman Karahöyük'te ev yangını

Olayın gelişimi

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Karahöyük köyündeki bir evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Soruşturma

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ADIYAMAN’DA BİR EVDE MEYDANA GELEN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN MÜDAHALESİ SAYESİNDE...

ADIYAMAN’DA BİR EVDE MEYDANA GELEN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN MÜDAHALESİ SAYESİNDE SÖNDÜRÜLDÜ.

ADIYAMAN’DA BİR EVDE MEYDANA GELEN EV YANGINI İTFAİYE EKİPLERİNİN ERKEN MÜDAHALESİ SAYESİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sincan'da Ortaokulda Şiddet: 15 Yaşındaki Öğrenci 12 Yaşındaki Çocuğun Parmağını Kırdı
2
Mudurnu'da 7 bin kapasiteli hindi kümesinde yangın: Sahibi "Canımız sağ" dedi
3
Konya'da Mevlana'nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus ile Sona Erdi
4
AP, Rus gazı ithalatını 2027'ye kadar yasaklama planını onayladı
5
Konya'da kunduracıda kavga: 1 kişi bacağından bıçaklandı
6
Esenyurt’ta Toplu Açılış: Mimar Sinan Millet Bahçesi ve Yeni Sosyal Yaşam Alanları
7
Edirne Meriç'te İş Adamı Nurullah Karaman'ın Usulsüz Gözaltı İddiası

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor