2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Başvuruları Başladı

2024-YDUS Başvuruları İçin Süreç Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-YDUS 2. Dönem) başvuru dönemi açıldı.

Başvuru Tarihleri

Adayların başvurularını 4 Kasım tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla bireysel olarak, ÖSYM’nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapılabilecek.

Ayrıntılı Bilgiye Ulaşım

Sınav ile ilgili detaylı bilgilere ÖSYM’nin internet sitesinden erişim sağlamak mümkündür.