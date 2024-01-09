2024 yılı devlet memurlarının yemek ücretleri belli oldu

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı ve Resmi Gazete'de ilan edildi. Tebliğ, 2024 yılında öğle yemeği servisi alacak memurlar ve sözleşmeli personel için asgari yemek bedellerini belirledi.

Yiyecek yardımı için gerekli olan giderler, Ankara, İstanbul ve İzmir’de yemek maliyetlerinin üçte ikisi, diğer illerde ise yarısı kadar olacak şekilde kurum bütçelerindeki ödeneklerden karşılanacak. Yemek bedelinin ödeneklerle ödenemeyen kısmı ise personel tarafından ödenecek.

15 OCAK'TA GEÇERLİ OLACAK

Öğle yemeği servisinden yararlanacak memurlar, 15 Ocak 2024 ile 14 Ocak 2025 tarihleri arasında günlük 7,70 lira ile 31,41 lira arası ödeme yapacak. Sözleşmeli personelin öğle yemeği bedeli ise günlük 9,37 lira ile 37,55 lira arasında değişecek. Ödeme miktarı, personelin aldığı ücrete göre belirlenecek.

Görevlerine göre ek göstergeleri belirlenen memurların ödeyeceği günlük yemek bedelleri şu şekilde olacak: 600 ek göstergeli ve altındaki memurlar 7,70 lira, 1700 ek göstergeli ve altındaki memurlar 13,09 lira, 2 bin 800 ek göstergeli ve altındaki memurlar 16,26 lira, 4 bin 200 ek göstergeli ve altındaki memurlar 21,07 lira, 5 bin 400 ek göstergeli ve altındaki memurlar 28,06 lira, 5 bin 400 ek göstergeden yüksek olan memurlar ise 31,41 lira ödeyecek.

Aylık brüt sözleşme ücretleri belirli aralıklarda olan sözleşmeli personel, günlük olarak farklı yemek bedelleri ödeyecek. 14 bin 870 lira ve altındaki ücret alanlar 9,37 lira, 25 bin 100 lira ve altındaki ücret alanlar 16,26 lira, 34 bin 675 lira ve altındaki ücret alanlar 29,51 lira, 34 bin 675 liranın üzerindeki ücret alanlar ise 37,55 lira yemek bedeli verecek.

Belirlenen yemek bedelleri, kuruluşların personelin durumuna, hizmetlerin niteliğine, yemeklerin maliyetine ve yemek servisinin kalitesine göre artırılabilecek. Bu düzenleme, 15 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.