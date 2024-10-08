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2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Yayınlandı

YÖK'ün 2024 raporuna göre, Türkiye'de üniversitelerin mezun olma süreleri kısaldı ve uluslararası başarılar artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:24
2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2024 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu Yayınlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki 201 üniversitenin 64 farklı gösterge ye göre değerlendirildiği yeni raporunu kamuoyuyla paylaştı. "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2024", eğitim ve öğretim, araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, sürdürülebilirlik ve topluma hizmet gibi önemli kategorilerde üniversitelerin performansını analiz etmektedir.

Mezunların Yurt İçi İş Bulma Süresi Kısaldı

Raporda yer alan verilere göre, 2022 yılında 6,4 ay olan yurt içi iş bulma süresi, 2023 yılında 4,5 ay olarak kaydedildi. Doktora programlarından mezun olan öğrenci sayısı da 11.290'dan 13.561'e yükseldi.

Uluslararası Sıralamalarda Yükseliş Devam Ediyor

YÖK'ün raporuna göre, Türk üniversiteleri dünya üniversite sıralamalarında da ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Times Higher Education sıralamasında 2022'de 58 üniversite bulunurken bu sayı 2023'te 75'e çıkarak, Quacquarelli Symonds sıralamasında ise 24'ten 25'e yükseldi.

Artan Uluslararası Öğrenci ve İnovasyon

Uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye geliş oranı, %6,23'ten %7,1'e çıkarken, patent başvurularında da 2.389 başvurudan 1.096'sı olumlu sonuçlandı, böylece %30 oranında bir artış kaydedildi.

Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Öğrenci Kulüpleri

Öğrenciler, 4.827 sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirirken, Türkiye genelinde 10.075 sosyal sorumluluk projesi yürütüldü. Yaklaşık 2 milyon öğrenci, üniversite kulüplerinde aktif olarak görev aldı.

Yükseköğretimin Geleceği

YÖK Başkanı Erol Özvar, raporda, yükseköğretimin dinamikliğini vurguladı ve “Her türlü hizmette mükemmeliyetin sağlanması başta gelen hedefimizdir.” dedi. Yapay zeka gibi yeni teknolojilerin eğitim süreçlerini dönüştürdüğüne dikkat çekti.

Detaylı rapora buradan ulaşabilirsiniz.

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