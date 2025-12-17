DOLAR
Malatya'da Batuhan Kökovalı Cinayetinde 2 Müebbet Hapis

Malatya'da 23 Aralık 2024'te başından vurularak öldürülen 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı davasında G.B. ve Ş.F.A.'ya müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:00
Olay

Malatya merkez Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde 23 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Batuhan Kökovalı tabanca ile başından vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın ardından şüpheliler Ş.F.A. ile G.B. tutuklanmıştı.

Dava ve Karar

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Ş.F.A. ve G.B., diğer sanıklar Ş.G. ve E.A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, tarafların beyanları ve son sözlerin ardından hükmünü açıkladı.

Mahkeme; G.B.'ye 'azmettirmekten' müebbet, Ş.F.A.'ya 'adam öldürmekten' müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Ş.G. ve E.A. hakkında ise 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verilerek ceza ertelendi.

