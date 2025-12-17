DOLAR
42,71 0,01%
EURO
50,18 0,04%
ALTIN
5.966,24 -0,1%
BITCOIN
3.664.986,62 0,31%

Romanya'da Yargı Reformu Protestoları: Bükreş'te 'Adalet' Çağrısı

Bükreş'te yüzlerce gösterici Başbakan Ilie Bolojan'dan yargı reformu talep etti; belgesel ve hakim-savcı mektubu protestoları tetikledi, bölge ülkelerinde de gösteriler vardı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 23:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:28
Romanya'da Yargı Reformu Protestoları: Bükreş'te 'Adalet' Çağrısı

Romanya'da Yargı Reformu Protestoları Başkentte Devam Ediyor

Romanya'da yargı reformu talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor. Başkent Bükreş'teki Zafer Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakan Ilie Bolojan'a yargıda temizliğe yönelik adım atma çağrısında bulundu.

Bükreş'te talepler ve sloganlar

Zafer Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet binası önünde düzenledikleri eylemde "Adalet İstiyoruz" ve "Bolojan, artık beklemeyi bırak, yasayı değiştir" sloganlarını haykırdı. Başbakan Bolojan'a hitap eden göstericiler üç dev pankartla "Bolojan, Romanya seni arıyor" mesajını iletti.

Ayrıca göstericiler, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Catalin Predoiu'nun istifasını talep etti. Predoiu aleyhindeki sloganlar arasında "Predoiu İstia" ve "Bolojan, Predoiu’yu görevden al" ifadeleri yer aldı.

Protestoları tetikleyen belgesel ve yargıdan gelen tepki

Protestoların fitilini, medyada yayınlanan bir belgesel ateşledi. Belgeselde, siyasi desteğe sahip üst düzey yargıçların hukuki boşlukları kullanarak etik dışı uygulamalara ve tartışmalı beraat kararlarına imza attıkları iddia edildi. Belgesel ayrıca bu uygulamalara itiraz eden dürüst hakim ve savcıların disiplin baskılarıyla karşılaştığını öne sürdü.

Bu yayınların ardından yaklaşık 700 hakim ve savcı, adli sistemde derin ve sistematik bir yozlaşma olduğuna dikkat çeken açık bir mektup kaleme aldı. Olayların ardından başkent başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıktı; Pazar gecesi Bükreş'te yaklaşık 10 bin kişi adalet ve yolsuzluğun engellenmesi talebiyle yürüdü.

Orta Avrupa'da eş zamanlı protestolar

Romanya'daki gelişmelerin yanı sıra Orta Avrupa'da da hükümet karşıtı gösteriler yaşandı. Slovakya'da dün binlerce gösterici, hükümetin ceza kanunu ve ihbarcıları koruma sistemindeki planlanan değişikliklere karşı başkent Bratislava ile 8 şehirde sokağa çıktı.

Macaristan'da ise 13 Aralık'ta on binlerce kişi, bir çocuk ıslah kurumunda görevli personelin çocuklara şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayılmasının ardından Budapeşte'de protesto düzenledi. Gösterilere, Başbakan Viktor Orban'ın başlıca rakibi muhalif lider Peter Magyar öncülük etti.

ROMANYA’DA YARGI REFORMU TALEBİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOLAR, DEVAM EDİYOR. BAŞKENT BÜKREŞ’TEKİ...

ROMANYA’DA YARGI REFORMU TALEBİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROTESTOLAR, DEVAM EDİYOR. BAŞKENT BÜKREŞ’TEKİ ZAFER MEYDANI’NDA TOPLANAN YÜZLERCE GÖSTERİCİ, BAŞBAKAN ILİE BOLOJAN’A YARGIDA TEMİZLİK İÇİN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI YAPTI.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
2
İzmir'de alkollü sürücünün çarptığı 82 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
3
Kocaeli'de silahlı saldırı: Futbolcu Uğurcan Bekçi ağır yaralandı
4
Bozüyük'te Otomobil Park Halindeki Tıra Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Malatya'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı
6
Elazığ'da Silahlı Kavga: 1 Kişi Ayağından Yaralandı
7
Tavşanlı’da Yüzme Rekoru: TYT Havuzu 1000’den Fazla Kişiye Yüzme Öğretti

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor