Romanya'da Yargı Reformu Protestoları: Bükreş'te 'Adalet' Çağrısı

Romanya'da Yargı Reformu Protestoları Başkentte Devam Ediyor

Romanya'da yargı reformu talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor. Başkent Bükreş'teki Zafer Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakan Ilie Bolojan'a yargıda temizliğe yönelik adım atma çağrısında bulundu.

Bükreş'te talepler ve sloganlar

Zafer Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümet binası önünde düzenledikleri eylemde "Adalet İstiyoruz" ve "Bolojan, artık beklemeyi bırak, yasayı değiştir" sloganlarını haykırdı. Başbakan Bolojan'a hitap eden göstericiler üç dev pankartla "Bolojan, Romanya seni arıyor" mesajını iletti.

Ayrıca göstericiler, İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Catalin Predoiu'nun istifasını talep etti. Predoiu aleyhindeki sloganlar arasında "Predoiu İstia" ve "Bolojan, Predoiu’yu görevden al" ifadeleri yer aldı.

Protestoları tetikleyen belgesel ve yargıdan gelen tepki

Protestoların fitilini, medyada yayınlanan bir belgesel ateşledi. Belgeselde, siyasi desteğe sahip üst düzey yargıçların hukuki boşlukları kullanarak etik dışı uygulamalara ve tartışmalı beraat kararlarına imza attıkları iddia edildi. Belgesel ayrıca bu uygulamalara itiraz eden dürüst hakim ve savcıların disiplin baskılarıyla karşılaştığını öne sürdü.

Bu yayınların ardından yaklaşık 700 hakim ve savcı, adli sistemde derin ve sistematik bir yozlaşma olduğuna dikkat çeken açık bir mektup kaleme aldı. Olayların ardından başkent başta olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi sokaklara çıktı; Pazar gecesi Bükreş'te yaklaşık 10 bin kişi adalet ve yolsuzluğun engellenmesi talebiyle yürüdü.

Orta Avrupa'da eş zamanlı protestolar

Romanya'daki gelişmelerin yanı sıra Orta Avrupa'da da hükümet karşıtı gösteriler yaşandı. Slovakya'da dün binlerce gösterici, hükümetin ceza kanunu ve ihbarcıları koruma sistemindeki planlanan değişikliklere karşı başkent Bratislava ile 8 şehirde sokağa çıktı.

Macaristan'da ise 13 Aralık'ta on binlerce kişi, bir çocuk ıslah kurumunda görevli personelin çocuklara şiddet uyguladığını gösteren görüntülerin yayılmasının ardından Budapeşte'de protesto düzenledi. Gösterilere, Başbakan Viktor Orban'ın başlıca rakibi muhalif lider Peter Magyar öncülük etti.

