Kayseri Hacılar'da Koyun Otlatma Kavgası Kanlı Bitti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri Hacılar'da koyun otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü; 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şüpheli S.Y. aranıyor, A.S. gözaltında.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 23:08
Kayseri Hacılar'da koyun otlatma kavgası kanlı bitti

Olay Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de meydana geldi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, koyun otlatma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay, Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide gerçekleşti.

İddialara göre iki grup arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, S.Y. (36) yanında bulunan silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan tespitlere göre Ethem T. yaşamını yitirdi; oğlu ve yeğeni ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgedeki güvenlik önlemlerini genişleten ekipler inceleme yaptı ve olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay esnasında S.Y.'nin yanında bulunan A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; yetkililer, çatışmanın koyun otlatma meselesi nedeniyle çıktığı yönündeki iddiaları araştırıyor.

