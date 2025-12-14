İzmirli Motosiklet Sürücüsü Gürol Aygün Akhisar-Demirci Yolunda Hayatını Kaybetti

İzmirli motosiklet sürücüsü Gürol Aygün Demirci yolunda hayatını kaybetti

İzmir’den Demirci’ye geziye giden motorcu grup içinde yer alan 43 yaşındaki Gürol Aygün, Akhisar-Demirci yolunun 18. kilometresinde meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Kaza anı

Grup halinde seyahat eden Aygün'ün kullandığı 20 AAZ 667 plakalı motosiklet, seyir halindeyken virajda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve inceleme

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Aygün’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Soruşturma

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

