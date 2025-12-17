Konya Akşehir'de Yangın Faciası: Oğlu İçeri Girince Can Verdi, Anne Yaralı

Konya Akşehir'de Yangın Faciası

Oğlu İçeri Girince Hayatını Kaybetti, Anne Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesi Sorkun Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirim yapıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangından ilk olarak çıkan kişi, iddialara göre annesini kurtarmak amacıyla tekrar eve girdi. Evden çıktıktan sonra annesini almak için içeri giren İbrahim Aysal, yanlış odaya girince alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

Yaralanan Fatma Aysal ise diğer bir kardeş tarafından daha sonra evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerinde savcılık tarafından inceleme yapıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Aysal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, konuyla ilgili tahkikat başlatıldı.

