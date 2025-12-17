Kastamonu'da orman muhafaza memuru evinde silahla hayatını kaybetti

Kastamonu'da görevli bir orman muhafaza memuru, evinde silahla vurulmuş olarak bulunarak hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yer: Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi, Orman İşletme Müdürlüğü Lojmanları.

Vefat Eden: Orman Muhafaza Memuru Hasan B.

Edinilen bilgiye göre, Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli Orman Muhafaza Memuru Hasan B., evinde silahla kendini vurdu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Hasan B., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hasan B. yaşamını yitirdi.

Olayın ardından polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

