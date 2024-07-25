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2024 YKS Tercih Süreci Başlıyor

YKS tercihleri 2 Ağustos'a kadar www.osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:14
2024 YKS Tercih Süreci Başlıyor

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tercih Süreci Başladı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için tercih dönemi resmi olarak başlamıştır. Adayların, tercih işlemlerini 2 Ağustos 2023 tarihi saat 23:59'a kadar gerçekleştirebileceği duyuruldu.

Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla tamamlayabilirler. Tercih işlemleri, gerekli kılavuz kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

Adayların dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli konu ise 2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu dur. Bu kılavuz, tercih öncesi detaylı bir şekilde incelenmeli, tercihler bu bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.

Önemli Hatırlatmalar

ÖSYM'nin internet sitesinde belirtildiği üzere, tercihler sadece elektronik ortamda kabul edilecektir. Başvuru merkezlerinden ya da posta yoluyla gönderilen tercih listeleri geçerli sayılmayacak. Adaylar, ekranlarındaki uyarıları dikkate alarak tercih işlemlerini tamamlamalıdır.

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