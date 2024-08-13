2024-YKS Yerleştirme Sonuçlarına Genel Bakış

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Toplamda 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388'ine yerleştirme gerçekleştirilmiştir.

Devlet Üniversiteleri Kontenjanları

Devlet üniversitelerinde yer alan 598 bin 709 genel kontenjanın 591 bin 257'sinin dolduğu bildirildi. Ek tercih sürecinden önce devlet üniversitelerinde kontenjanlarının büyük bir kısmının dolduğu vurgulanmıştır.

Yerleştirme İstatistikleri

Açıklamalara göre, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 adaydan, 1 milyon 670 bin 205 kişi tercih yapmıştır. Bu süreçte her dört adaydan biri ilk tercihini kazanmıştır.

Kadın ve Erkek Adaylar Arasında Fark

Yapılan değerlendirmede, kadın adayların yerleşme oranlarının, erkek adayların oranını geçtiği kaydedilmiştir. 542 bin 589 kadın ve 444 bin 799 erkek aday programlara yerleşmiştir. Kadın adayların yerleşim oranı toplamda yüzde 55 iken, erkek adaylar yüzde 45 oranını almıştır.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın Açıklamaları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, kontenjanların neredeyse tamamının dolmasının, genç neslin yükseköğretime erişiminin kolay olduğunu gösterdiğini belirtti. Özvar, "Bu durum, stratejik planlamalarımızın ne kadar isabetli olduğunu kanıtlıyor." ifadesini kullandı.

Yeni Programlara Yoğun İlgi

Özvar, yeni açılan yapay zeka ve bilişim programlarının kontenjanlarının tamamen dolduğunu açıkladı. Devlet üniversiteleri bünyesinde 2 bin 225 kontenjana sahip bu programlara büyük bir ilgi olduğunu belirtti.

Meslek Yüksekokullarına Yönelik Artan Talep

Meslek yüksekokullarının 278 bin 261 olan kontenjanı tamamen dolmuştur. Özellikle siber güvenlik gibi alanlarda açılan programlar, gençlere önemli kariyer fırsatları sunmaktadır.

Öğrencilere Motivasyon Mesajı

Özvar, üniversitelere yerleşen tüm öğrencileri tebrik ederek, "Bu başarı, sizlerin azmini ve potansiyelini yansıtıyor. Başarılarla dolu bir eğitim yılı geçirmenizi temenni ediyorum." dedi. Ayrıca tercih yapmamış adaylara ek tercih sürecini takip etmeleri gerektiği hatırlatıldı.