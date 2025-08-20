DOLAR
İran Savunma Bakanı: İsrail Savaşının Ardından Yeni Füzeler Ürettik

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, 12 günlük İsrail saldırılarından sonra önceki füzelerden üstün yeni füzeler ürettiklerini ve gerekirse kullanacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 11:01
Bakanın açıklamaları

İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Tesnim Haber Ajansına göre, düzenlenen törende ülkenin savunma sanayisindeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Nasirzade, "12 gün süren savaşta kullanılan füzeler Savunma Bakanlığı tarafından birkaç yıl önce üretilmiş füzelerdi. Bugün ise önceki füzelerden çok daha üstün özelliklere sahip füzeler ürettik." dedi.

Bakan, İsrail'in tekrar saldırması durumunda yeni füzeleri kullanacaklarını kaydetti.

Çatışma sürecinin kronolojisi

13 Haziran — İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda yaşamını yitirmişti.

22 Haziran — İsrail'e açık destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemişti.

23 Haziran — İran, ABD'nin saldırısına misilleme olarak 23 Haziran'da, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırmıştı.

24 Haziran — ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ve İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

