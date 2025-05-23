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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu operasyonu sonucu 2 zanlı tutuklandı, 5 bin sentetik ecza ve 110 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 18:09
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda İki Zanlı Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonlar sırasında, belirlenen adrese yapılan baskında F.Ç. (34) isimli şahsın ikametinde gerçekleştirilen aramada 5 bin sentetik ecza ele geçirildi.

Aynı çalışma kapsamında yakalanan T.Ş. (24) isimli kadının ikametinde yapılan araştırmada ise 110 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

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