Hasan Dağı'nda Mahsur Kalan 2 Öğrenci Helikopterle Kurtarıldı

Hasan Dağı'nda kaybolan Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencileri Hikmet Yıldız ve Yusuf Güney, AFAD ve üs helikopteriyle kurtarıldı; sağlıkları iyi.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 22:26
Olay akşam saatlerinde gerçekleşti

Aksaray'da Hasan Dağı'na tırmanış yapan iki öğrenci, helikopterle kurtarılarak güvenli bölgeye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi son sınıf öğrencileri Hikmet Yıldız (22) ve Yusuf Güney (21), tırmanış sırasında hava şartları nedeniyle kayboldu ve dağda mahsur kaldı. Öğrenciler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Bölgeye ayrıca Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından helikopter ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Dağın yamacında bulunan iki öğrenci, sevk edilen helikopterle alınarak ilk müdahaleleri helikopterde yapıldı. Ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

