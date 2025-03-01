2025 Aile Yılı: 81 İlde Mart Ayında Etkinlikler Düzenlenecek

2025 Aile Yılı Etkinliklerine Hazır Menzil

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Aile Yılı çerçevesinde mart ayı boyunca Türkiye'nin 81 ilinde önemli etkinliklerin gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesi amacıyla bu yıl boyunca her ay farklı temalarla projelerin hayata geçirileceğini belirtti. Bu kapsamda ailelerin sosyo-kültürel gelişimlerine katkı sunmak ve mevcut risklere karşı aileleri desteklemek için çalışmalar yapılacak.

Etkinlikler ve Temalar

Mart ayında gerçekleştirilecek etkinliklerin teması ise "Ailemiz İnancımız, Ailemiz Geleneğimiz, Ailemiz Değerlerimiz" olacak. Bu çerçevede, aile yapısının kültürel mirasla uyumlu bir şekilde korunmasına yönelik söyleşiler yapılacak. Ayrıca, madde ve teknoloji bağımlılığı konulu seminerler düzenlenecek ve aile içi sağlıklı iletişim güçlendirilecektir.

Çevre ve Sanat Etkinlikleri

Göktaş, çevre dostu etkinliklerin de düzenleneceğini belirterek, ailelerin doğa bilincini artırmak amacıyla ağaç dikme etkinlikleri yapılacağını kaydetti. Ayrıca, illerde aile birlikteliğini teşvik etmek için el sanatları sergileri ve seramik atölyeleri gibi sanatsal etkinlikler de gerçekleştirilecektir.

Türkiye Aile Yılı Söyleşileri

Kadınların iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla "Türkiye Aile Yılı Söyleşileri" düzenlenecek. Yıl boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmanın hedeflendiği belirtiliyor.

Bakan Göktaş, etkinliklerin takvimine www.aileyili.gov.tr adresinden ulaşılabileceğini ifade ederek, vatandaşları bu önemli programlara katılmaya davet etti. "Ailemiz, Geleceğimiz" temasıyla, aile değerlerini pekiştirip toplumda dayanışma kültürünü güçlendirmek amacıyla herkesin destek olmasını bekliyoruz.