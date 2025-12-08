Uşak'ta Poşet Fabrikası Yangını Söndürüldü

Uşak'ta poşet fabrikasında yangın söndürüldü

Olay ve müdahale

Uşak merkez Fevzi Çakmak Mahallesi Sekizinci Çanlı Sokak adresinde bulunan bir poşet fabrikasında, henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede yayılan yangın, çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle ortaya çıktı.

Bölgeye 112 sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hasar ve soğutma çalışmaları

Yangının fabrikada hasara yol açtığı bildirildi. Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

UŞAK’TA BİR POŞET FABRİKASINDA ÇIKAN YANGIN, EKİPLERİN HIZLI MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.