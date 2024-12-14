2025 Bütçesi Genel Kurulda Görücüye Çıktı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan Önemli Açıklamalar

2025 Bütçesi Genel Kurulda Görücüye Çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda yaptığı sunumda 2025 yılı bütçesi ve asgari ücret belirleme süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Asgari Ücrette Dengeli Çözüm Vurgusu

Bakan Işıkhan, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde, çalışanlarımızın refahını artırırken, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacak dengeli bir çözüm için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi. Ayrıca, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacak Ulusal İstihdam Stratejisi'nin çalışma hayatının temel taşlarını oluşturacağını sözlerine ekledi.

İstihdam Hedefleri ve Genç İşsizlik Oranı

Işıkhan, işsizlik oranının son 18 aydır tek hanelerde seyrettiğini ve Orta Vadeli Program hedefleriyle uyum içinde ilerlediğini belirtti. Önümüzdeki üç yıl içerisinde, istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, genç işsizlik oranının son 5 yılda 8,6 puan azalarak, ekim itibarıyla yüzde 16,6 seviyesine gerilediğini açıkladı.

Kadın İstihdamına Özel Projeler

Bakan, kadın istihdamını güçlendirmek amacıyla çeşitli projelerin hayata geçirildiğini belirtti ve İş Pozitif Programı ile 2024 yılında 750 bin kadını istihdama kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Asgari Ücret Desteği ve Kamu Görevlilerine Zam

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının 16 Aralık'ta yapılacağını hatırlattı. Yılın ilk 9 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplam 38 milyar lira asgari ücret desteği sağlandığını ifade etti. Kamu görevlilerine ve emeklilere ise yüzde 6+5 oranında zam yapılmasının karara bağlandığı bilgisini paylaştı.

Belediye İşçilerinin Şikayetleri

Bakan, yerel seçimlerden sonra belediyelerde yaşanan hak ihlalleri konusunda da gereken müdahaleleri yaptıklarını belirtti. Hakkında inceleme yapılan belediyelere toplam 26 milyon lira idari para cezası uygulandığını ve bazı ihbarların Cumhuriyet savcılıklarına iletildiğini açıkladı.

(Sürecek)