DOLAR
42,84 -0,06%
EURO
50,25 0,18%
ALTIN
6.170,89 -0,01%
BITCOIN
3.755.987,65 0,22%

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Hadisli ve Duygu Yüklü Paylaşımlar

2025 için seçilmiş, ayetli, hadisli, kısa ve uzun Cuma mesajları; WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta paylaşmaya hazır dualı ve anlamlı sözler.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 00:50
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:50
2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Hadisli ve Duygu Yüklü Paylaşımlar

En Yeni Cuma Mesajları ve Sözleri — 2025'e Özel Seçkiler

İslam aleminin haftalık bayramı olan mübarek Cuma günü, yine gönülleri birleştirmek için geldi. Camilerin dolup taşacağı, ellerin semaya kalkacağı bu özel günde, sevdiklerinizin Cuma gününü tebrik etmek için en anlamlı ve etkileyici sözlere ilgi artıyor. İşte WhatsApp, Instagram ve Facebook için özenle seçilmiş; kısa, uzun, ayetli, hadisli ve duygu yüklü Cuma paylaşımları.

Kısa ve Anlamlı WhatsApp Durum Cuma Sözleri

Özellikle durum güncellemelerinde ve storylerde kullanılabilecek, sade ama etkili ifadeler:

"Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin, avuç içinize inmesi duasıyla... Cumamız mübarek, dualarımız kabul olsun."

"Bugün öyle bir Cuma olsun ki; affolunmayan kul, kabul olunmayan dua, şifasız kalan dert kalmasın. Selam ve dua ile."

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Hadisli ve Duygu Yüklü Paylaşımlar

"Rabbim; bizi, özüyle sözü bir olan, imanından taviz vermeyen ve 'kulum' dediği bahtiyar insanlardan eylesin. Hayırlı Cumalar."

"Dünya hüzün yeri, Cuma ise müminin teselli durağıdır. Durağınız cennet, gününüz aydın olsun."

Ayetli ve Hadisli Cuma Mesajları

Maneviyatı derinleştirmek isteyenler için Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Peygamber Efendimiz'in (S.A.V) hadisleriyle süslenmiş seçenekler:

"Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın." (Cuma Suresi, 9. Ayet). Bu mübarek ayetin gölgesinde, huzur dolu bir gün dilerim.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyuruyor: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür." Güneşiniz hiç batmasın, Cumanız mübarek olsun.

"Allah'ım! Cuma günü hürmetine; bizi, sevdiklerimizi ve tüm Ümmet-i Muhammed'i rahmetinden mahrum bırakma. Bizleri doğru yoldan ayırma. Amin."

Duygu Yüklü Uzun Cuma Mesajları

Kalplere dokunacak, uzun ve edebi ifadeler arayanlar için seçkimizden iki örnek:

"Bir gün değil, her gün dualarımdasınız. Ancak bugün, gök kapılarının sonuna kadar açıldığı o müstesna gün. Rabbim, yüreğinizdeki en gizli sızıyı dindirsin, hanenize bereket yağmurları yağdırsın. Ne sıkıntınız varsa, bu mübarek vaktin hürmetine selamete ersin. Gönül dostlarına selam olsun, Cumanız aşk olsun."

"Avuç içlerinde saklı dualar vardır, kimsenin bilmediği ama Rabbimizin 'İste kulum' dediği... Bugün o isteklerin geri çevrilmediği gün olsun. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza eda nasip eyle Allah'ım. Sevdiklerinizle beraber, sağlıklı ve huzurlu nice Cumalara erişmeniz dileğiyle."

Resimli Cuma Mesajı Nasıl Paylaşılır?

Beğendiğiniz Cuma mesajı görselinin üzerine basılı tutarak telefonunuza kaydedebilir, ardından WhatsApp, Instagram veya Facebook uygulamalarında "Durum" veya "Hikaye" kısmından rehberinizdeki kişilerle kolayca paylaşabilirsiniz. Dualarınız kabul olsun.

Bu seçkide kısa ve net ifadeler arayanlar ile duygularını uzun cümlelerle ifade etmek isteyenler için alternatifler bir arada sunuldu. Cumanız mübarek olsun, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Hadisli ve Duygu Yüklü Paylaşımlar
2
Bozbey'den Antakya Ulu Cami Çağrısı: Sözleşme Feshi Tepki Çekti
3
Bayburt Oruçbeyli'de 5 Kurdun Köpeği Tuzağa Çekme Anı Kamerada
4
Kayseri'ye 23 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi
5
Bayburt'ta Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi
6
Köyceğiz'de Regaip Kandili: Camiler Dualarla Doldu
7
Sakarya'da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika