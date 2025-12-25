Bayburt'ta Regaip Kandili Dualarla İdrak Edildi

Bayburt'ta Regaip Kandili dualarla idrak edildi

Üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, Bayburt'ta çeşitli programlarla idrak edildi.

Tarihi Ulu Camii'nde gerçekleştirilen kandil programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program, Mevlid-i Şerif okunmasıyla sürdü; Regaip gecesinin fazileti ve üç ayların önemi anlatıldı, ilahiler seslendirildi ve dualar edildi.

Kent genelinde eş zamanlı etkinlikler

Regaip Kandili vesilesiyle kent genelinde farklı noktalarda da programlar düzenlendi. Velişaban Mahalle Odası'nda kadınlara yönelik özel bir kandil programı yapıldı.

Aile Yaşam Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelen Müftü Yardımcısı İlim Tatlı, 'Regaip Gecesinin Anlam ve Önemi' konulu bir konferans verdi.

KYK Bayburt erkek öğrenci yurdu'nda düzenlenen programda üniversite öğrencileriyle 'Üç Aylar ve Kulluk Bilinci' konulu sohbet gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki programda ise Kur'an kursu öğreticileri, kadınlara üç aylar ve Regaip gecesinin faziletini anlattı.

Kent genelindeki etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

