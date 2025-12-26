Kayseri'ye 23 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Kayseri'ye 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildi

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan duyurdu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, il merkezi ve ilçelere toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosunun tahsis edildiğini açıkladı.

Okandan, "Hayırlı olsun Kayseri" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında; il merkezimiz ve ilçelerimiz için toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Bu kadrolarla birlikte hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha nitelikli şekilde ulaşma imkânına kavuşacak. Bu sürecin hayata geçirilmesinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni hekim kadrolarının Kayseri’mize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum".

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, 23 PRATİSYEN VE UZMAN HEKİM KADROSINUN TAHSİS EDİLDİĞİNİ DUYURDU.