DOLAR
42,82 0,06%
EURO
50,38 0%
ALTIN
6.167,63 0,04%
BITCOIN
3.765.715,3 -0,09%

Kayseri'ye 23 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, DHY kapsamında il merkezi ve ilçelere toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 00:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 00:16
Kayseri'ye 23 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi

Kayseri'ye 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildi

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan duyurdu

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, il merkezi ve ilçelere toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosunun tahsis edildiğini açıkladı.

Okandan, "Hayırlı olsun Kayseri" başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında; il merkezimiz ve ilçelerimiz için toplam 23 pratisyen ve uzman hekim kadrosu tahsis edildi. Bu kadrolarla birlikte hemşehrilerimiz sağlık hizmetlerine daha hızlı, daha etkin ve daha nitelikli şekilde ulaşma imkânına kavuşacak. Bu sürecin hayata geçirilmesinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu’na ve emeği geçen tüm yetkililere teşekkür ediyorum. Yeni hekim kadrolarının Kayseri’mize ve aziz hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum".

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, 23 PRATİSYEN VE UZMAN HEKİM KADROSINUN TAHSİS...

AK PARTİ KAYSERİ İL BAŞKANI HÜSEYİN OKANDAN, 23 PRATİSYEN VE UZMAN HEKİM KADROSINUN TAHSİS EDİLDİĞİNİ DUYURDU.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'ye 23 Hekim Kadrosu Tahsis Edildi
2
Hülya Koçyiğit: Berrin Menderes’i Canlandırmak 'İçimde Ukde Kaldı'
3
Sakarya'da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
4
Aydın Açık Cezaevi'nde Tahliye: 11’inci Yargı Paketi ile Yaklaşık 300 Hükümlü
5
Kocasinan'ın 'Küçük Dostlar Ambulansı' 10 bin 280 Can Kurtardı
6
Konya'da Regaib Kandili'nde Eller Semaya Açıldı
7
26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika