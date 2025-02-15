2025 Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak

2025 yılı geçici vergi dönemlerinde mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek kalmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı düzenlemesini duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:00
2025 Geçici Vergi Dönemlerinde Enflasyon Düzeltmesi Yapılmayacak

2025 Yılı İçin Önemli Vergi Düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son duyuruyla, 2025 yılı hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmalarına gerek kalmayacak. Söz konusu düzenleme, 582 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Düzenlemeye Göre Kazanç Tespiti

Yapılan açıklamada, kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, geçici vergi dönemleri dahil olmak üzere, belirli şartların oluşması halinde enflasyon düzeltmesi yapmalarının zorunlu olduğu ifade ediliyor. Ancak yeni tebliğle, bu şartların 2025 yılı için geçerli olmasının önüne geçildi.

Geçici Vergi Beyannameleri ve Bilanço

2025 hesap dönemi sonunda, geçici gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerine bilanço eklenmeyecek. Mükellefler, bu dönemlerde enflasyon düzeltmesi uygulamadan geçen süreçlerini tamamlayacaklar.

Altın ve Gümüş Alım-Satımı Yapanlar Dışında

Öte yandan, sürekli olarak işlenmiş altın ve gümüş alım-satımı ile imalatı yapan mükelleflerin, her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu devam etmektedir. Bu nedenle, söz konusu mükellefler 2025 yılı geçici vergi dönemlerinde de enflasyon düzeltmesi uygulamak zorunda olacaklar.

2024 Hesap Dönemi Bilançoları İçin Dikkat

Son olarak, 2024 hesap dönemi sonuna ait bilançolar, enflasyon düzeltmesine tabi olacak. Kapsam dahilindeki tüm mükellefler, 2024 hesap döneminin bilanço işlemlerinde enflasyon düzeltmesi yapmaları gerektiği bilgisini unutmamalıdır.

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