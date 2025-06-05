2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler için 2025 Kurban Bayramı namaz saatleri 6 Haziran Cuma günü idrak edilecek bayramın vakitleriyle belirlendi. Bayramın ilk sabahı camilerde kılınacak olan bayram namazı, bu mübarek günün başlangıcını müjdeliyor.

Not: ilçe ilçe namaz vakitleri farklılık gösterdiği için namaz vakitlerinden bir süre önce camiye gitmeniz tavsiye edilmektedir

Doğu Anadolu Bölgesi 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

Heyecanla beklenen Kurban Bayramı için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı namaz saatleri, bölgedeki çeşitli illerdeki Müslümanlar tarafından takip edilecek. İşte Doğu Anadolu'nun önemli şehirlerinin bayram namazı saatleri:

Erzurum 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Erzurum'da 2025 Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:32'de eda edilecek.

Malatya 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Malatya'da Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:47'de kılınacak.

Elazığ 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Elazığ'da Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:43'de başlayacak.

Van 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Van'da Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:27'de kılınacak.

Ağrı 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Ağrı'da bayram namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:25'te eda edilecek.

Kars 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Kars'ta Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:23'te kılınacak.

Erzincan 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Erzincan'da Kurban Bayramı namaz saati, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:39'da olarak belirlendi.

Muş 2025 Kurban Bayramı Namaz Saati

Muş'ta Kurban Bayramı namazı, 06 Haziran 2025 Cuma günü 05:34'te kılınacak.

Bayram Namazı Nasıl Kılınır?

Bayram namazı, Müslümanlar için özel bir öneme sahip olup, diğer vakit namazlarından farklı bir kılınış şekline sahiptir. Genellikle cemaatle kılınan iki rekâtlık vacip bir namazdır. İşte adım adım bayram namazının kılınışı:

Niyet: Namaza başlamadan önce kalben 'Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' diye niyet edilir. Birinci Rekât: İmamla birlikte tekbir (Allahu Ekber) alınarak namaza başlanır ve Sübhaneke duası okunur.

Sübhaneke'den sonra, imamla birlikte üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. İlk iki tekbirde eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır, üçüncü tekbirde ise eller bağlanır.

İmam Euzü Besmele çekerek Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur. Cemaat sessizce dinler.

Rükuya gidilir ve sonra iki secde yapılır.

İkinci Rekât: İkinci rekâta kalkıldığında, imam önce Fatiha Suresi'ni ve ardından bir zammı sure okur.

Sureler bittikten sonra, rükuya gitmeden önce yine üç kez art arda 'Allahu Ekber' denilerek tekbir alınır. Her üç tekbirde de eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara bırakılır.

Dördüncü tekbirle rükuya gidilir.

Secdeye gidilir ve ardından oturularak Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

Önce sağa, sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Namazın ardından imam minbere çıkarak bayram hutbesini okur. Hutbe dinlendikten sonra cemaat birbirleriyle ve sevdikleriyle bayramlaşır.Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız sağlık, huzur ve bereketle geçsin.