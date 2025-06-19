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2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

2025 ÖTV muafiyeti ile yeni kurallar devreye girdi. Engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınları için avantajlar sunuluyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 11:22
2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

2025 ÖTV Muafiyeti: Devrim Niteliğinde Değişiklikler!

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) muafiyeti, 2025 yılı itibarıyla yeni kurallarla güncellenerek, milyonlarca vatandaşın sıfır kilometre araç sahibi olma hayalini daha erişilebilir hale getirdi. Özellikle engelli bireyler, gaziler ve şehit yakınları için birçok avantaj sunan bu sistemde fiyat tavanı yükseltildi ve araç satışında bekleme süresi değiştirildi.

ÖTV Kapsamından Kimler Yararlanabilir?

ÖTV muafiyeti, temel olarak dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan önemli bir sosyal haktır. 2025 düzenlemesiyle bu haktan yararlanabilecek gruplar ve şartları net bir şekilde belirlenmiştir.

Yüzde 90 veya daha yüksek bir engel oranını belgeleyen sağlık kurulu raporuna sahip olan vatandaşlar, sıfır kilometre bir aracı hiçbir ÖTV ödemeden satın alabilirler. Bu grup için muafiyet tam kapsamlıdır.

Engel oranı yüzde 90 altında kalan bireyler ise 'kısmi indirim' hakkından yararlanmakta olup, araç alımında yüzde 26,3 oranında ÖTV indirimi ve ek olarak yüzde 15,24'lük bir KDV indirimi uygulanmaktadır.

Şehit eşleri veya çocukları ile gaziler de bu haktan yararlanmak için resmi belgelerle başvuru yaparak ÖTV muafiyetinden faydalanabilirler.

ÖTV Fiyat Limiti Güncellendi

2025 yılı için ÖTV muafiyetli araç alımında üst limit 2 milyon 247 bin 114 TL olarak belirlenmiştir. Bu güncellemeler, artan araç fiyatları ve enflasyon göz önünde bulundurularak yapılmıştır.

Engelli Bireylerin Yakınlarına Araç Fırsatı

Bir diğer önemli kolaylık ise aracın yalnızca engelli birey tarafından kullanılma zorunluluğunun olmamasıdır. Engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırmacına, birinci derece yakınları (anne, baba, eş, çocuklar veya kardeşler) adına da araç alabilme imkanı sağlanmaktadır.

Satış Süresi İki Yıla Çıkıyor

2025 düzenlemesinin en büyük değişikliği, satış kısıtlamasıyla ilgilidir. Önceki düzenlemelerde, ÖTV muafiyeti ile alınan bir aracın 5 yıl boyunca satılamıyordu. Ancak yeni düzenleme ile bu durum tam 10 yıla çıkarılmıştır.

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