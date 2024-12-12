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2025'te Dijital Dönem Başlıyor: Türkiye Ekonomisi ve Eğitimde Yenilikler

2025 yılında dijitalleşme adımları ile Türkiye, şirket kuruluşundan eğitim platformlarına kadar pek çok alanda yenilikler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:46
2025'te Dijital Dönem Başlıyor: Türkiye Ekonomisi ve Eğitimde Yenilikler

2025'te Dijitalleşme ile Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Yaşanacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 yılında şirket kuruluşlarına ilişkin işlemlerin tamamen dijital ortamda yapılacağını duyurdu. Girişimciler, artık elektronik veya mobil imza ile evlerinden şirket kurabilecek. Ayrıca, BİLGE Gümrük Platformu sayesinde gümrük işlemleri de kağıtsız olarak hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilecek.

Öğrenciler İçin MEBİ Platformu Büyük İlgi Görüyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın hayata geçirdiği MEBİ platformu, 550 bin 107 öğrencinin kullanımına sunuldu. Bu platform, öğrencilere üniversiteye hazırlık süreçlerinde bireysel öğrenme imkanı tanırken, toplamda 19 milyon 304 bin 179 soru cevaplandı.

Uluslararası Kuruluşlardan Türkiye Ekonomisine Düşünceler

S&P Global ve Fitch Ratings, Türkiye ekonomisinin 2025 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. S&P Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye'nin BB- notuna yönelik risklerin dengeli olduğunu belirtirken, Fitch Eğitimi Erich Arispe Morales, merkez bankası tarafından faiz indirimine gidileceğine dikkat çekti.

KKTC'den Türk Turistlere Çağrı

KKTC Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, Türk turistleri kendi ülkesine gelmeye davet ederek, turizm performanslarının her geçen yıl arttığını ifade etti.

Hububat Üretiminde Artış Bekleniyor

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar, önümüzdeki yıl hububat ekim alanlarında artış öngördüklerini ve bu sayede bütün üretim alanlarında bir artış yaşanacağını ifade etti.

Hollanda'dan Türkiye'ye Yatırım Ziyareti

Hollanda Ticaret ve Kalkınma Bakanı Reinette Klever, 2025 yılında Türkiye'ye önemli bir ziyarette bulunacak. Bu süreçte Hollanda'nın Türkiye'ye yaptığı yatırımların 30 milyar avroya ulaştığı vurgulandı.

Tüketici Hakları için Yeni Kontroller

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda etiketlerinde yanıltıcı görsellerin yakın takibe alınacağını açıkladı. Tüketicilerin talep etmeleri durumunda, işletmelerin sunduğu gıdalar hakkında bilgilendirme yapılacak.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hızlanıyor

Yenilenebilir enerji projelerinin hızlanması için yapı denetim muafiyetinin sağlandığı bildirildi. GES ve RES projeleri ile bürokratik engellerin azaltılması hedefleniyor.

Sudan'daki İnsani Kriz Dikkat Çekiyor

Sudan'daki savaş nedeniyle milyonlarca insan yerinden edildi. Dernek Başkanı Lubna Abdurrahman, dünya kamuoyunun bu insani krize karşı kayıtsız kaldığını belirtti.

Mersin Balıkları İhracata Hazırlanıyor

Elazığ'da üretilen mersin balıklarının cinsiyetleri ultrasonla belirlendi. Şirket yetkilisi Abdulla Hajiyev, Türkiye'nin havyar üretiminde lider konuma gelme hedefinde olduklarını ifade etti.

Şule Hemşirenin Mücadelesi İlham Veriyor

Hamileliğinin 16. haftasında meme kanseri teşhisi konulan Şule Açıkgöz, 2 yıllık tedavi sürecinde hem bebeğini sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi, hem de hastalığını yendi.

HIV Pozitif Bilgisini Saklayan Kişiye Dava Açıldı

Evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu eşinden gizleyen kişiye, kasten öldürmeye teşebbüs

Dolandırıcılık Skandalı: Yapay Zeka İddiaları

Yüzlerce kişi, yapay zeka destekli borsa dolandırıcılığına maruz kalarak milyonlarca lira kaybetti. Şikâyetler üzerine soruşturmalar başladı.

Soğuk Hava Beklentisi: Kutup Girdabı Etkisi

Uzmanlar, Türkiye'deki soğuk havanın kutup girdabındaki bozulmalar nedeniyle erken geldiğini belirtiyor. Aralık ayında yüksek atmosferde soğuk hava etkilerinin devam etmesi bekleniyor.

Türkiye Curlingde Tarih Yazıyor

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, 11 yıllık bir federasyon olmasına rağmen tarihlerinin en iyi sezonunu geçirdiklerini duyurdu.

Futbolcu Ezgi'nin Takım İçindeki Yeri

TFF Kadınlar 2. Ligi takımlarından Rusumat-4 Spor'un oyuncusu Ezgi Yurdakul, eşinin ve kayınvalidesinin takımdaki başarıları için çaba gösterdiğini belirtti.

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