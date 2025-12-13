Pendik'te Polisin GBT İstediği Araçtan Ceset Çıktı

Pendik sahilinin karşısında bulunan bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine park halindeki bir araçta bulunan kişiye GBT yapmak istedi.

Olayın Detayları

Polis ekipleri aracın camını tıklattıklarında, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Tespit

İtfaiye ekiplerinin aracı açmasının ardından, araç içerisinde ön sağ koltukta bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İddialar ve Soruşturma

Gencin uyuşturucu madde etkisinde hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda netlik kazanacak. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

