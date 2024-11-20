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2025'te Plastik Poşetlerin Ücreti Belli Olacak: Komisyon Yarın Toplanıyor

Plastik poşetlerin 2025 yılı fiyatı belirlenecek. Komisyon yarın toplanarak güncel ücretleri değerlendirecek.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 14:13
2025'te Plastik Poşetlerin Ücreti Belli Olacak: Komisyon Yarın Toplanıyor

Plastik Poşetlerin Ücreti İçin Kritik Toplantı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik poşetlerin yeni fiyatını belirlemek üzere yarın Plastik Poşet Komisyonunu toplayacak. Halihazırda 25 kuruş olarak uygulanan plastik poşetlerin ücretlerinin güncellenmesi hedefleniyor.

Plastik Poşetlerin Ücretli Olma Süreci

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, plastik kaynaklı atık kirliliğinin azaltılması amacıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetler marketlerde ve alışveriş merkezlerinde ücretli hale getirildi. Uygulama, şu anda 25 kuruş üzerinden devam ediyor.

Kritik Toplantı ve Katılımcılar

Yeni yıl için uygulanacak fiyatların belirlenmesi amacıyla yarın yapılacak toplantıya, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü başkanlık edecek. Toplantıya, çeşitli kamu kurumları ile sektördeki dernek ve federasyon temsilcileri katılarak görüşlerini sunacak.

Bakan Murat Kurum'un Onayı Gerekli

Toplantının ardından elde edilen görüşler, Bakan Murat Kurum'a sunulacak ve kendisinin onayı ile yeni yıl fiyatları belirlenecek. Bu uygulamayla, gereksiz plastik kullanımı azaltılacak ve çevresel kirlilikle mücadele hedefine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Çevresel Hedefler

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesiyle, dünya genelinde üzerinde hassasiyetle durulan plastik alışveriş poşetlerinin neden olduğu görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi hedefleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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