2025'te Türkiye'nin Gündemi İHA Objektifinde

İHA'nın 2025 yılı Türkiye gündemini yansıtan çarpıcı fotoğraf seçkisi; yılın öne çıkan gelişmeleri İHA objektifinden izleyin.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 17:31
2025'te Türkiye'nin Gündemi İHA Objektifinde

2025'te Türkiye'nin Gündemi İHA Objektifinde

Yılın çarpıcı kareleri

İHA tarafından kaydedilen, 2025 yılında Türkiye gündemine damga vuran olaylar bu karelerde hayat buldu. Editörlerimizin seçkisi, olayların sıcak ve çarpıcı görünümlerini bir araya getiriyor.

Fotoğraflar; toplumsal hareketlerden önemli etkinliklere, afet ve müdahale görüntülerinden gündeme dair geniş kapsamlı karelere kadar uzanıyor. Görseller, olayların kısa ve etkileyici öyküsünü anlatıyor.

Galerinin tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://we.tl/t-ud8RbRdT9L

Not: Paylaşılan linkteki içerik İHA arşivinden seçilen görselleri içerir.

2025 yılı böyle geçti

2025 yılı böyle geçti

