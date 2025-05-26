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2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası Sakarya'da Devam Ediyor

Sakarya'da düzenlenen şampiyona, 170'e yakın sporcunun katılımıyla wushunun taolu ve sanda branşlarında sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 20:58
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 20:58
2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası Sakarya'da Devam Ediyor

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası Sakarya'da Devam Ediyor

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da 27 Mayıs'a kadar devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, daha önceki müsabakalarda derece yapmış milli sporculardan oluşan 170'e yakın sporcu katılıyor.

Şampiyonada Taolu ve Sanda Branşları

Sporcular, etkinlik boyunca wushunun "taolu" ve "sanda" branşlarında mücadele edecekler. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Üst Kurul Üyesi Mustafa Meral, organizasyondaki sporcuların üniversitelerini en iyi şekilde temsil ettiklerini belirtti.

Meral, katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu müsabakaların aynı zamanda Üniversite Olimpiyatları için milli takım seçmeleri olduğunu ifade etti.

Başarılı Sporcular Yarışmalara Katıldı

Şampiyonada, wushu kung fuda 5 dünya şampiyonluğu, 5 dünya ikinciliği ve 6 dünya üçüncülüğü bulunan sporcumuz Zeynep Makbule Akyüz de yer aldı. Akyüz, "Bugün yarıştım, 2 şampiyonluk aldım. Yarışmamı tamamladım. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.

Etkinlikte yarınki müsabakaların ardından şampiyonanın sona ereceği belirtiliyor.

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor.

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor.

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor.

2025 Türkiye Üniversiteler Arası Wushu Kung Fu Şampiyonası, Sakarya'da sürüyor.

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