Fethiye’de elektrikli motosiklete çarpan araç: 1 ölü

Fethiye’de elektrikli motosiklet kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza ve müdahale

Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari aracın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, Muğla-Fethiye kara yolu D-400 karayolu üzeri Yanıklar Mahallesi mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 42 GB 063 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, iddiaya göre yaya yolundan elektrikli motosikletiyle geçmekte olan 77 yaşındaki Yiğit Ekrem'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Ekrem, olay yerinde yapılan kontrollerde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (MY-OD-)

