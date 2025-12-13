DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.851.069,08 0,08%

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, yürüttüğü görevden istifa ettiğini açıkladı; herkesten helallik istedi ve vatandaşları sevgiyle selamladı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:25
AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti

Yazılı açıklama ile görevden ayrılışını duyurdu

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğü AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı."

Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi.

Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz, "Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

OSMAN YILMAZ

OSMAN YILMAZ

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep Emre Apartmanı Faciası: Anne 6 Yakınını Kaybetti, Adalet İstiyor
2
İHA'ya 'Yılın Haber Ajansı' Ödülü — Miss Beauty Of Turkey 2025
3
Pendik'te İSKİ Çalışanı Su Borusunu Kesti, İddialara Göre Tamire Geri Döndü
4
Isparta'da Başsız Ceset Olayı: Ferdi Özdemir Defnedildi, 5 Gözaltı
5
AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti
6
Esenyurt'ta Trafikte Yaşlıyı Darp Eden Şüpheli Yakalandı
7
Fethiye’de elektrikli motosiklete çarpan araç: 1 ölü

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama