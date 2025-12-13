AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz İstifa Etti

Yazılı açıklama ile görevden ayrılışını duyurdu

AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, "bugüne kadar büyük bir onur ve sorumlulukla yürüttüğü AK Parti Gediz İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldığını kamuoyuyla paylaştı."

Görev süresi boyunca bilerek ya da bilmeyerek kalbini kırdığı kişiler olmuş olabileceğini ifade eden Yılmaz, herkesten helallik istedi.

Açıklamasında tüm vatandaşları sevgi, saygı ve muhabbetle selamlayan Osman Yılmaz, "Allah’a emanet olun" ifadelerini kullandı.

OSMAN YILMAZ