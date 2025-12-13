Düziçi'nde Yolun Karşısına Geçen Yaşlıya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Düziçi'nde Yolun Karşısına Geçen Yaşlıya Otomobil Çarptı

Kaza Gümüş Köyü'nde Meydana Geldi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş Köyünde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Ş. idaresindeki 80 DB 286 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban H. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Şaban H., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(MSL-)

