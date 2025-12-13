DOLAR
Düziçi'nde Yolun Karşısına Geçen Yaşlıya Otomobil Çarptı: 1 Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Gümüş Köyü'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama 80 DB 286 plakalı otomobil çarptı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 22:20
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 22:20
Kaza Gümüş Köyü'nde Meydana Geldi

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş Köyünde, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nuri Ş. idaresindeki 80 DB 286 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Şaban H. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı Şaban H., ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

