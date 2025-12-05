Gaziantep Emre Apartmanı Faciası: Anne 6 Yakınını Kaybetti, Adalet İstiyor

Gaziantep'te Emre Apartmanı'nda kızını, damadını ve 4 torununu kaybeden 65 yaşındaki Ayfer Karakuşoğlu, enkaz başında adalet talebiyle her gün nöbet tutuyor.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 22:09
Kahramanmaraş merkezli depremin enkazında her gün devam eden acı ve adalet çağrısı

Gaziantep'te, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Emre Apartmanı enkazında her gün nöbet tutan 65 yaşındaki Ayfer Karakuşoğlu, kızını, damadını ve 4 torununu kaybetmenin tarifsiz acısıyla yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Karakuşoğlu, yaşadığı kaybın ardından hayatının tamamen değiştiğini belirterek, 'Ben bu depremde 6 evladımı kaybettim' dedi. Acılı annenin ifadelerine göre ikiz torunlar henüz 14 yaşındaydı; diğer torunlar 21-20, 19 ve 23 yaşındaydı. Kızının yaşı 48, damadının yaşı ise 54 olarak aktarıldı.

Deprem gününü anlatan Karakuşoğlu, binanın çöküşünü gördüğünde yaşadığı şoku ve fiziksel tepkileri anlattı: 'Artık hiçbir şey hissetmiyorum. Yaşama sevincim kalmadı. Sadece nefes alıyorum.' Olay sırasında tansiyonunun yükseldiğini, burnundan kan geldiğini ve sabaha karşı saat 04.17 civarında ilaç aldıktan sonra acıyı hissetmeye başladığını söyledi. 'Evlatlarım çıkacak diye bekledim ama 3 gün boyunca boşuna beklemişim' diye ekledi.

Karakuşoğlu, sorumluların yargılanmasını istediklerini vurguladı: 'Ben adalet istiyorum. Sorumlular kimse ortaya çıksın, yargılansın, tutuklu kalsınlar.' Mahkeme sürecinde alınan kararlardan sonra bir kez daha yıkıldığını belirtti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi’nde bulunan 11 katlı Emre Apartmanı yerle bir oldu. Binanın enkazında kalan 49 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

